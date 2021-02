PlayStation Store: Nioh Collection e Control Ultimate Edition

Non si tratta tuttavia degli unici contenuti di interesse per i possessori di PS5 e PS4: fra le novità della piattaforma digitale Sony troviamo anche il racer next-gen RIDE 4 , l'affascinante indie Cyber Shadow e Hitman 3 , ultimo episodio della serie action stealth targata IO Interactive.

PlayStation Store ha visto il debutto nelle ultime due settimane di una serie di titoli di grande rilevanza, a cui si aggiungono in questi giorni Nioh Collection e Control Ultimate Edition , quest'ultimo scaricabile gratuitamente dagli utenti abbonati a PlayStation Plus.

Nioh Collection

Esordio su PlayStation 5 per Nioh e Nioh 2, i due capitoli dell'affascinante serie soulslike targata Team Ninja, ambientata in un Giappone feudale a base di spiriti e mostri potentissimi. Raccolti nella Nioh Collection (79,99 euro), i titoli sono stati rimasterizzati al fine di sfruttare le capacità della nuova console Sony.

L'originale Nioh ci mette nei panni di William Adams, personaggio realmente esistito nel sedicesimo secolo: un navigatore inglese di origini irlandesi che raggiunge le coste nipponiche e che nel gioco è anche un abile combattente, che rimane suo malgrado coinvolto in un conflitto segreto fra Yokai ed esseri umani, con i primi che cercano di sfruttare la guerra di unificazione per conquistare il Giappone.

La storia di Nioh 2 comincia invece diversi anni prima, per concludersi però dopo la saga di William: in questo caso il protagonista è un samurai che avremo il compito di creare da zero, utilizzando un semplice ma potente editor, e che vanta una duplice natura in quanto per metà uomo e per metà demone. Le sue speciali abilità torneranno utili nella sanguinosa battaglia contro le forze del male.

Come detto, entrambi i giochi sono stati rimasterizzati per la Nioh Collection, con modalità grafiche fino a 120 fps, in grado dunque di garantire una reattività e una precisione inedite, e altre che riducono invece la fluidità al fine di aumentare la risoluzione, la qualità delle texture e dei modelli poligonali, nonché l'effettistica.