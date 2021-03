God of War: il cosplay di Kratos di merisiel_irum è di brutale bellezza

Il cosplay di Kratos realizzato da merisiel_irum riesce ad essere al tempo stesso fedele e completamente diverso dal brutale protagonista di God of War. La modella, infatti, non ha la forza e la possanza fisica del Fantasma di Sparta, ma grazie al trucco e al costume riesce ad interpretarlo degnamente, anche se con un tocco di grazia e bellezza in più.

Di Kratos c'è poco da dire. Lo spartano è stato prima il violento e carismatico protagonista di una serie di hack'n slash per PlayStation, ma col passare degli anni si è trasformato un un personaggio più sfaccettato e tormentato, in grado di conquistare i giocatori anche più che nella sua versione giovanile. Questo principalmente per merito di quel capolavoro che risponde al nome di God of War.

È proprio questa versione che merisiel_irum mette in scena col suo cosplay. La modella ha replicato in maniera piuttosto fedele il pettorale di Kratos, oltre che i guanti e la cintura. A completare il cosplay c'è il trucco rosso, che riprende i tatuaggi del Fantasma di Sparta, e un colorito perlaceo. Il risultato è una versione femminile di Kratos piuttosto riuscita, decisamente più piacevole alla vista, anche se non altrettanto possente.

I precisini noteranno la mancanza della barba (sostituita da una folta capigliatura) e della grossa cicatrice sul ventre, ma è impossibile non notare le somiglianze col modello originale.

Un altro interessante cosplay di Kratos è quello di zhafirova_nina. Mentre di tutt'altro genere è il cosplay di Trish di Haori_Senpai, ma è ugualmente valido.