Mortal Kombat: il cosplay di Jade di Katekey è letale

Il cosplay di Jade eseguito da Katekey a nostro avviso è particolarmente riuscito. La modella da oltre 100mila follower su Instagram è riuscita a replicare piuttosto fedelmente il costume originale e prova anche ad interpretare la grinta di questa feroce lottatrice di Mortal Kombat.

Jade è una combattente che è comparsa per la prima volta in Mortal Kombat II. E la migliore amica di Kitana nonché sua compagna fin dall'infanzia. Entrambe condividono il terribile passato, dato che è stata addestrata come assassina personale di Shao Kahn, anche se non ha mai nutrito piena fiducia nei confronti dell'imperatore. Nel secondo torneo, Jade è nascosta nella foresta vivente in atteggiamento difensivo: poche volte esce allo scoperto pronta per attaccare i nemici.

Katekey ha cercato di replicare il personaggio partendo dal costume, verde giada. Esattamente come ci si aspetterebbe. Si tratta di una creazione più elaborata di quanto possa sembrare inizialmente, con diversi strati di tessuto che si sovrappongono, catene e accessori come la mascherina e la cintura. Il risultato è piuttosto riuscito e come resa molto simile a quello del personaggio originale, anche grazie alla somiglianza fisica tra la modella e Jade.

