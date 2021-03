Resident Evil 2, il cosplay di Ada Wong firmato Hane Ame è sexy e pericoloso

Ada Wong è senza dubbio una delle figure più misteriose e affascinanti di Resident Evil 2, e il cosplay realizzato da Hane Ame le rende giustizia.

La procace modella cinese, che abbiamo visto negli scorsi mesi alle prese con le interpretazioni di Mikasa da L'Attacco dei Giganti, Lady Dimitrescu da Resident Evil Village e Angela da Trials of Mana, ha saputo catturare i tratti più sensuali e pericolosi del personaggio.

Apparsa per la prima volta proprio in Resident Evil 2, Ada Wong è una abile spia che viene coinvolta negli eventi di Raccoon City ed entra in contatto con Leon Kennedy, finendo per aiutarlo a fare luce sugli esperimenti della Umbrella Corporation.

Il cosplay di Hane Ame ritrae Ada nella sua mise classica, diversa rispetto al recente remake del secondo episodio della serie Capcom, caratterizzata dall'abito lungo e dall'immancabile pistola.