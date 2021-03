Pow3r, Ludovica Martino e Samantha Cristoforetti nella prima giornata dell'UltraPop Festival 2021

Il secondo album è sempre il più difficile. Così cantava Caparezza in una celebre canzone. Per questo motivo abbiamo deciso di mettere in campo tutte le nostre risorse per organizzare una seconda edizione dell'UltraPop Festival che fosse ancora più incredibile rispetto a quella passata. Per farvi capire che le nostre intenzioni sono serissime abbiamo deciso di invitare per il primo giorno di trasmissioni tre ospiti di altissimo livello, in grado di rappresentare nella maniera migliore i nostri tre punti di forza: i videogiochi, il cinema e il nerdismo. Pow3r, Pow3r, Ludovica Martino e Samantha Cristoforetti sono, infatti, gli eccezionali ospiti coi quali apriremo l'UltraPop Festival 2021.

Le sorprese, però, non sono finite qui. L'UltraPop 2021 si articolerà in 5 giorni fitti di dirette, interventi, ospiti e sorprese. Sul sito ufficiale potrete trovare il programma completo, con la possibilità di aggiungere un promemoria al vostro calendario per ricordarvi tutti gli appuntamenti più interessanti. L'intero programma, comunque, sarà disponibili in replica.

Ecco il programma del 21 marzo 2021: