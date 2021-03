Play! Play! Play!, l'evento PS5 in diretta a partire dalle 11.00

Play! Play! Play!, l'evento giapponese organizzato da Sony e dedicato ad alcuni dei nuovi giochi in arrivo su PS5, verrà trasmesso oggi e lo seguiremo in diretta a partire dalle 11.00, con Pierpaolo Greco e Umberto Moioli al commento.

Nel corso del livestream si parlerà di due titoli in particolare: Resident Evil Village, il nuovo episodio della serie survival horror di Capcom, in uscita su PS5 e PS4 il 7 maggio; e Final Fantasy 7 Remake Intergrade, la versione next-gen dello strepitoso remake firmato Square Enix, in arrivo su PlayStation 5 il 10 giugno.

Cosa verrà mostrato dei due giochi? La speranza è che durante l'evento vengano presentate delle sequenze di gameplay inedite e si parli di dettagli non ancora rivelati ufficialmente, ma sarà divertente scoprire tutto in diretta.

Naturalmente un'ampia porzione della live si focalizzerà sulla discussione dell'evento, dei titoli in questione e della situazione generale dell'ecosistema PlayStation, e vi invitiamo a partecipare nei commenti a questa notizia, sulla chat di Twitch e sul gruppo Telegram ufficiale di Multiplayer.it.