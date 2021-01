Trials of Mana, il cosplay di Angela realizzato da Hane Ame è sexy ma preciso

Rilanciato lo scorso aprile con un bel remake, Trials of Mana ha ispirato uno degli ultimi cosplay di Hane Ame: la modella cinese ha deciso di vestirsi come Angela, una dei sei protagonisti del gioco.

Il costume in questo caso è più casto rispetto a ciò a cui la bella Hane ci aveva abituati in passato, vedi ad esempio i suoi cosplay di Lisa da Genshin Impact e Ann Takamaki da Persona 5, ma non per questo meno interessante.

Come al solito è possibile notare una grande attenzione per i particolari dell'abito e per gli accessori, che riprendono in maniera fedele l'equipaggiamento di Angela in Trials of Mana, appunto.

Rifacimento del classico del 1995, conosciuto in origine come Seiken Densetsu 3, il titolo di Square Enix vanta un sistema di combattimento migliorato, nuove voci per i personaggi, una colonna sonora rimasterizzata e vari extra.