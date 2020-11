Persona 5, Ann Takamaki è esplosiva nel nuovo cosplay di Hane Ame

Hane Ame ci riprova con Persona 5 e Ann Takamaki, e il cosplay del personaggio tratto tal titolo Atlus assume stavolta connotati letteralmente esplosivi.

Se avete visto le foto precedenti, magari stavate pensando che la modella taiwanese non avrebbe potuto fare di più e di meglio. E invece.

La cosa buffa è che in questo caso non si tratta neppure di un'interpretazione sexy fine a se stessa: come ben sanno i fan di Persona 5, il costume che Ann indossa nelle sue incursioni notturne è fatto esattamente così.

A riempire i vuoti, anche qui letteralmente, ci pensano poi le forme generose di Hane Ame, che vanta in pratica le proporzioni tipiche delle più sensuali eroine dei cartoni animati giapponesi.