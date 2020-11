Forza Horizon 5 arriverà prima del previsto, secondo Jeff Grubb

Forza Horizon 5 potrebbe arrivare prima del previsto, in base a quanto riferito da Jeff Grubb, giornalista di VentureBeat che continua a vestire i panni dell'insider e prevede un'uscita per il 2021 per il nuovo racing game a mondo aperto su Xbox Series X|S.

A dire il vero non c'è molto su cui discutere, visto che si tratta di un'affermazione lanciata in mezzo al suo recente podcast senza addurre particolari spiegazioni, ma è sicuramente interessante da riportare, considerando l'attesa che caratterizza Forza Horizon 5: "Il nuovo Forza Motorsport è stato già annunciato alcuni mesi fa, ma credo che potremmo vedere il prossimo Forza Horizon prima di quello e potrebbe arrivare il prossimo anno".

Questo è quanto ha riferito Jeff Grubb, che ormai da vari mesi a questa parte ha definitivamente vestito i panni dell'insider azzeccando anche varie previsioni, sebbene non proprio tutte. La cosa strana, in questo caso, è che tutti si aspettano l'arrivo di Forza Motorsport prima del nuovo Forza Horizon, considerando che il primo è stato effettivamente mostrato durante il Game Showcase di Xbox Series X, ma a quanto pare non è detto che sia questo l'ordine delle uscite.

In effetti, anche Playground potrebbe essere piuttosto avanti con i lavori, anche se è comunque passato meno tempo dal lancio di Forza Horizon 4 rispetto a Forza Motorsport 7, per cui sarebbe lecito aspettarsi prima il nuovo capitolo del sim-cade.

Sappiamo inoltre che il team britannico è cresciuto molto come organico e attualmente è diviso in due divisioni: una concentrata sul nuovo Fable e una su Forza Horizon 5. Attendiamo a questo punto eventuali sviluppi sulla questione.