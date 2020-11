Immortals: Fenyx Rising, versioni PS5 e Nintendo Switch a confronto in un gameplay

Immortals: Fenyx Rising torna a mostrarsi in un video gameplay, in questo caso con un confronto tra le versioni PS5 e Nintendo Switch, ma a quanto pare con il semplice intento di vedere come gira il gioco perché non si tratta propriamente di un'analisi tecnica approfondita.

GameXplain ha pubblicato dunque il video riportato qui sopra, che risulta particolarmente interessante anche perché di Immortals: Fenyx Rising non si è visto ancora moltissimo e in questo caso possiamo osservare diverse sezioni di gameplay inedite.

Si tratta di un titolo che richiede una notevole quantità di risorse, essendo un open world pieno con esplorazione molto libera ma all'interno di un mondo che sembra piuttosto complesso, dunque è normale che la versione Nintendo Switch sia stata un po' semplificata in termini tecnici rispetto alle altre.

In ogni caso, ha praticamente tutte le caratteristiche previste sulle console next gen in termini di gameplay, con qualche riduzione per quanto riguarda risoluzione e frame-rate, ma l'esperienza di gioco dovrebbe essere rimasta intatta.

Nel caso non aveste seguito la questione, Immortals: Fenyx Rising è un particolare action game a mondo aperto che ci consente di interpretare una sorta di semi-divinità volante all'interno di una vasta ambientazione ispirata alla mitologia classica greca. Per saperne di più, vi dimandiamo al nuovo provato di Immortals: Fenyx Rising, peraltro protagonista di un folle crossover con Adventure Time.