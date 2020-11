Black Friday 2020, da Creative offerte su cuffie, schede audio, DAC e soundbar

Il Black Friday 2020 è iniziato anche sullo store ufficiale Creative, con tante interessanti offerte sull'acquisto di cuffie da gaming, auricolari, schede audio, DAC, soundbar e altro ancora.

Qualche esempio? Il pregevole e sofisticato DAC SoundBlasterX G6 è disponibile a 99,99 euro anziché 149,99, mentre il più piccolo e compatto Sound Blaster G3 può essere vostro per appena 34,99 euro anziché 59,99.

Per quanto riguarda le cuffie da gaming, ci sono le Sound BlasterX H7 Tournament Edition, ultima revisione delle eccellenti Sound Blaster X H5, a 69,99 euro anziché 109,99; oppure le nuovissime Creative SXFI Gamer con tecnologia audio olografica a 99,99 euro anziché 129,99.

Siete alla ricerca di una scheda audio in grado di rendere straordinaria l'esperienza sonora sul vostro PC? È disponibile l'eccellente Sound BlasterX AE-5 Plus Pure Edition in offerta a 149,99 euro anziché 189,99.

Se invece volevate acquistare una soundbar accessibile ma dalle caratteristiche sorprendenti per questa fascia di prezzo, trovate la Creative Stage a 79,99 euro anziché 89,99.