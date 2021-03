Nippon Safes Inc. è stato dichiarato ufficialmente freeware, è un'avventura italiana

L'avventura punta e clicca italiana Nippon Safes Inc. è stata dichiarata freeware dai detentori dei diritti, gli ex Dynabyte, ed è ora scaricabile liberamente e giocabile legalmente utilizzando piattaforme come lo ScummVM.

A darne la notizia è stato proprio sev, il capo del progetto ScummVM, sul suo forum ufficiale, che ha messo anche a disposizione il download del gioco, con l'autorizzazione degli autori: Marco Caprelli, Paolo Costabel, Massimo Magnasciutti e Bruno Boz.

Nippon Safes Inc. risale al 1992. Fu pubblicato su Amiga e PC ed è disponibile anche in italiano. Il rilascio del gioco come freeware ha permesso la modifica dei file originali per rimuovere la protezione iniziale. ScummVM lo supporta dal 2007, ossia dalla versione 0.10.0, quindi non avrete problemi a utilizzarlo per giocare.

Sev ha chiesto anche se per caso qualcuno abbia le versioni originali di The Big Red Adventure e Tequila & Boom Boom, altri due titoli di Dynabyte, e se per caso sappia anche realizzare delle scansioni in alta risoluzione. Che presto siano dichiarati freeware anch'essi?

Difficile dirlo. Intanto, per il download di Nippon Safes Inc. vi rimandiamo alla pagina dei giochi scaricabili di ScummVM, dove si trovano altri titoli dichiarati freeware dai loro autori, come Dreamweb, Lure of the Temptress, Beneath a Steel Sky e altri ancora.