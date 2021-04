Cyberpunk 2077: i genitori di Night City sono i peggiori al mondo? Video è virale

Un nuovo video di Cyberpunk 2077 condiviso su Reddit è diventato virale (con più di 13.300 punti e 290 commenti al momento della scrittura di questa notizia). Il motivo? Mostra uno dei peggiori esempi di responsabilità genitoriale del mondo dei videogiochi. Come potete vedere nel video poco sotto, infatti, nel gioco vi sono due bambini che giocano con una lattina e una pistola.

Si tratta di un bug? La scelta degli oggetti è voluta o semplicemente casuale? Impossibile dirlo con certezza, ma potrebbe essere un simbolo della decadenza di Night City inserito con arguzia dagli autori di Cyberpunk 2077.

Non si tratta però dell'unico esempio e non è nemmeno quello più "preoccupante" all'interno di Cyberpunk 2077. Un utente, in risposta al post Reddit, afferma infatti di essersi imbattuto in un appartamento, in una zona povera della città, dove è presente un cadavere, attorno al quale sono radunati molteplici bambini: avvicinandosi, ci spiega il giocatore, tutti i bambini scappano, tranne una bambina che ha in mano una pistola.

Gli utenti discutono poi anche del fatto che, secondo la lore del gioco, praticamente ogni persona di Night City possiede un'arma da fuoco, anche se spesso si tratta di armi di scarso valore. Gli utenti sono quindi stupiti dal fatto che i civili reagiscono terrorizzati a ogni scontro a fuoco e non cerchino mai di rispondere al fuoco. L'utente Inkthinker di Reddit pensa che sarebbe stato molto più interessante se, invece di far apparire dal nulla dei poliziotti, Cyberpunk 2077 rendesse ostili alcuni dei civili. La pensate allo stesso modo?

Un altro utente spiega anche che se un bambino di Cyberpunk 2077 dispone di un'arma, basta sparare a vuoto nelle sue vicinanze per costringerlo a farla cadere e poterla quindi raccogliere. Infine, vi segnaliamo che l'update 1.2 suggerisce l'arrivo di un DLC per Panam.