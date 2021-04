Cyberpunk 2077: l'update 1.2 suggerisce l'arrivo di un DLC per Panam

Come oramai tutti i giocatori sanno, è arrivato l'update 1.2 di Cyberpunk 2077 per le versioni PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia e PC. Lo scopo di questo aggiornamento era principalmente di migliorare le prestazioni e risolvere vari problemi. I dataminer hanno però scoperto che questa patch ha introdotto moltissime linee di dialogo per Panam, soprattutto legate alla sua romance: questo ha spinto i fan a pensare che sia in arrivo un DLC (gratis?) dedicato al personaggio.

Le informazioni sono state condivise su Reddit. Possiamo scoprire che Panam parla, nelle nuove linee di dialogo aggiunte con l'update 1.2 di Cyberpunk 2077, della sua relazione con il giocatore, di Jakei, della cultura della fazione corporate. Ci sono anche delle linee nelle quali sembra che insulti Judy e alcune nelle quali si parla di foto piccanti inviate al giocatore.

Cyberpunk 2077: nuovi contenuti in arrivo?

Per il momento non sappiamo perché tali dialoghi siano stati aggiunti ed è possibile che si tratti di contenuto tagliato che non sarà utilizzato, anche se è strano che siano state aggiunte solo ora e non fin dall'inizio. L'idea di un DLC dedicato a Panam non è impensabile, visto che Cyberpunk 2077 dovrebbe ricevere nuovi contenuti gratuiti, prima o poi. Potrebbe anche essere una piccola parte di un'espansione a pagamento che arriverà solo fra moltissimo tempo.

Come sempre, quanto riportato non è ufficiale: i dataminer sono tendenzialmente affidabili, ma ogni speculazione è, per l'appunto, solo una speculazione. Per il momento, inoltre, la priorità è fare in modo che Cyberpunk 2077 diventi il gioco che sarebbe dovuto essere al D1: sappiamo inoltre che la patch 1.2 migliora il gioco solo su PS4 Pro.