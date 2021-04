Godfall: matchmaking per il gioco online confermato dagli sviluppatori

Il "looter slasher" Godfall non ha potuto contare su una partenza di prim'ordine quando è stato rilasciato lo scorso novembre. Il gioco soffriva di vari problemi sia dal punto di vista del gameplay che dal punto di vista tecnico. La vera grande mancanza, però, era l'assenza del matchmaking per il gioco online. Per fortuna, il team di sviluppo Counterplay Games ha confermato che tale feature arriverà.

Per il momento è stato detto, come potete vedere nel tweet qui sotto, che il team sta lavorando "nell'implementazione del matchmaking" e "continuerà a monitorare il gioco e a implementare cambiamenti sulla base del feedback degli utenti". Purtroppo, non sappiamo quando questa funzione per il gioco online di Godfall sarà aggiunta. Avremo più dettagli "nei mesi a venire", quindi significa che non è qualcosa che dobbiamo aspettarci a brevissimo termine. Inoltre, il team è al lavoro sulla prima (e per ora unica) espansione a pagamento.

Godfall, vi ricordiamo, è attualmente disponibile su PS5 e PC. È stato uno dei primissimi titoli confermati per la console PlayStation, prima ancora dell'annuncio della console stessa. Ha ricevuto un update a febbraio, il quale ha espanso le attività e l'endgame.

Infine, si parla di una possibile uscita su Xbox a maggio o giugno, si parla di Game Pass.