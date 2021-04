Resident Evil Village: l'audio 3D di PS5 sarà "indispensabile" per i futuri horror

Il prossimo mese i fan dell'horror potranno finalmente mettere le mani su Resident Evil Village, nuovo capitolo della saga e seguito di Resident Evil 7 Biohazard. Sulla base di quanto abbiamo visto fino ad ora, questo nuovo capitolo è parecchio spaventoso. Per creare quell'effetto horror sono necessari molteplici elementi, non per ultimo il sonoro. Su PS5 il gioco potrà anche sfruttare l'audio 3D, caratteristica ritenuta "indispensabile" dal director di Resident Evil Village.

In un'intervista rilasciata all'Official PlayStation Magazine (numero 187, maggio 2021), Morimasa Sato ha speso parole positive per l'audio 3D, soprattutto per quanto riguarda il genere horror. Sato ritiene anche che si tratti di una caratteristica fondamentale per il futuro. Ecco le sue parole, in traduzione.

"Per un gioco come Resident Evil Village, nel quale l'esplorazione è una caratteristica fondamentale del gameplay, direi che [l'elemento fondamentale] è l'audio 3D. Potete vivere in prima persona un assaggio nella demo Maiden: i passi all'interno del castello mentre i residenti salgono per le scale, o i suoni di 'qualcosa' che si muove nella cantina buia... L'efficacia dell'audio 3D nella creazione di un audio spaziale convincente ha superato le mie aspettative. Negli horror, creare un senso di presenza che vada oltre ciò che vedi a schermo è essenziale, quindi penso che l'audio 3D sia indispensabile per i giochi horror d'ora in poi".

Resident Evil Village: l'audio 3D sarà fondamentale

Vi ricordiamo che Resident Evil Village sarà disponibile a partire dal 7 maggio 2021. Oltre alla demo Maiden, sarà presto disponibile una seconda demo, che è già apparsa sul PS Store!