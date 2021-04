Returnal, PS5: gioco vs film, compositore illustra la creazione della colonna sonora

Alla fine del mese avremo finalmente modo di mettere le mani su Returnal, la nuova esclusiva PS5 sviluppata da Housemarque. Si tratta di un rogue-lite che fonde la classica anima bullet hell dello sviluppatore con uno stile più cinematografico. Più precisamente, Returnal è uno sci-fi horror; l'atmosfera sarà quindi fondamentale per permettere al giocatore di immedesimarsi nella protagonista e temere realmente per la propria vita. Per creare la giusta atmosfera, però, serve una colonna sonora di qualità: per fortuna al lavoro su Returnal c'è il famoso compositore Bobby Krlic, che ha spiegato le differenze nella creazione di una colonna sonora di un film rispetto a un gioco.

Krlic, infatti, si è occupato del lato musicale di molteplici prodotti, per ultimo il film del 2019 Midsommar, un lungometraggio horror che è stato elogiato per la propria colonna sonora. Ora, è invece al lavoro su un videogioco - Returnal, per l'appunto -. Quali sono le differenze tra un film e un videogame? In un'intervista rilasciata al PlayStation Blog, ha detto la propria.

"In certi sensi, è una sfida. Ma al tempo stesso penso di aver trovato qualcosa che mi ha realmente appassionato, nel senso che cerchi solo di puntare a un'emozione e di articolare quella emozione nel miglior modo possibile. La puoi allungare, la puoi sospendere, perché il giocatore può farlo, può vivere quel momento più a lungo di quanto avresti immaginato. Quindi la domanda è: okay, come faccio a ottenere quel risultato? Come faccio a congelarlo? Al tempo stesso come faccio a mantenerlo in oscillazione, in movimento, interessato? Quindi sì, il punto è mirare all'emozione più importante e analizzarla con la lente di ingrandimento e capire come fare in modo che continui a muoversi e non bloccarla. È stato qualcosa di veramente fantastico". Queste le parole del compositore di Returnal.

Returnal saprà terrorizzarci?

Returnal sarà disponibile su PS5 a partire dal 30 aprile 2021. Potete leggere le ultime novità del gioco nel nostro riassunto dell'anteprima realizzata da Sony stessa.