Returnal su PS5 giocato in diretta oggi su Twitch, insieme all'iniziativa per l'Earth Day

Returnal, la nuova esclusiva PS5, sarà protagonista della live di oggi alle 11:00 sul canale di Twitch di Multiplayer.it, dove l'interessante gioco di Housemarque verrà giocato in diretta da Francesco e Pierpaolo.

Il gioco in questione è un titolo un po' particolare: si tratta di uno sparatutto in terza persona ad ambientazione fantascientifica impostato su una struttura tipicamente rogue-like, dove le morti ripetute della protagonista fanno parte del loop di gioco, che riparte continuamente ma sempre diverso, svelando cose nuove.

Le premesse sono interessanti e sembra proprio che il nuovo titolo Housemarque per PS5 le realizzi alla grande, considerando anche quanto emerso dal nuovo provato di Returnal pubblicato proprio in queste ore da parte di Francesco. Si tratta peraltro di un gioco caratterizzato da un'atmosfera mista tra sci-fi e horror, dunque non vediamo l'ora di vedere anche le reazioni in diretta del duo Francesco e Pierpaolo, persone che con elementi di questo tipo hanno dimostrato anche in precedenza reazioni inconsulte e assolutamente spettacolari.

Returnal è uno sparatutto in terza persona roguelike con elementi sci-fi e horror

Il programma di oggi sul canale Twitch di Multiplayer.it è piuttosto ricco: si parte alle ore 10:00 con la classica Pausa Caffè, poi si prosegue direttamente alle ore 11:00, praticamente senza soluzione di continuità, subito con il gameplay in diretta di Returnal, dunque la mattinata sarà bella carica.

Inoltre, essendo oggi l'Earth Day, ovvero la Giornata della Terra 2021, riproponiamo in questa occasione l'iniziativa ecologica che avevamo lanciato per la settimana Climate Positive: utilizzeremo la piattaforma Ecologi per convertire gli abbonamenti ricevuti in alberi piantati, cosa che vi renderà anche protagonisti di una bella iniziativa a sostegno dell'ambiente. Il 23 aprile 2021 convertiremo tutti gli abbonamenti al nostro canale Twitch in alberi piantati a distanza in un progetto di riforestazione nel mondo, piantando 10 alberi per ogni abbonamento e 20 per ogni abbonamento regalato a un altro utente.

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android.

