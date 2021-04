Metal Gear Solid, il remake sembra confermato dalla voce storica di Snake

Metal Gear Solid Remake sembra sia stato confermato anche da David Hayter, doppiatore storico di Snake, il quale ha riferito di sapere dell'esistenza del progetto da prima che questa informazione trapelasse al pubblico diventando un rumor vero e proprio.

Ovviamente non si può prendere come una conferma del tutto convincente, ma vale la pena segnarla: Hayter è stato ospite del podcast di Den Allen Gaming, il quale ha intervistato l'attore e doppiatori la cui voce ha caratterizzato per anni la figura di Snake, prima di essere poi sostituito in Metal Gear Solid V da Kiefer Sutherland.

Si tratta, insomma, di una persona che potrebbe essere a conoscenza dei fatti, considerando che il remake riguarderebbe uno dei capitoli a cui ha lavorato, sebbene non sia detto che debba essere coinvolto in un eventuale operazione di rifacimento. D'altra parte, Hayter ha riferito solo di aver saputo dell'esistenza di questo remake di Metal Gear Solid, senza aggiungere se ci ha lavorato o meno, dunque rimane una questione ancora molto vaga.

Intorno al minuto 47 del video riportato qui sopra, Hayter sostiene che "ho solo avuto delle conferme sul fatto che potrebbe non essere un semplice rumor un paio di giorni fa, quando ancora era considerato tale. Adesso di parla di un industry rumor, cosa che lo rende più accurato". Non è ben chiara la differenza tra "rumor" e "industry rumor", ma secondo Hayter la voce di corridoio su Metal Gear Solid Remake sarebbe ora più convincente di prima, evidentemente perché alcune fonti gli hanno confermato qualcosa, ma aspettiamo eventuali sviluppi sulla questione.

È da un po' di tempo a questa parte che si parla di un ritorno di Metal Gear Solid con un remake o qualcosa del genere: prima si è parlato di un possibile reboot, poi di un remake che potrebbe essere stato affidato a BluePoint, secondo alcune voci. Di recente, qualcosa di ufficiale si è mosso: l'account Twitter è tornato attivo per parlare con Tom Olsen, mettendo in scena uno strano scambio di battute che sembra presagire qualche novità in arrivo sulla serie.