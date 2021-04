Scavengers: 1000 chiavi per l'Early Access su Steam, il gioco resterà vostro dopo il lancio

Grazie a Midwinter Entertainment abbiamo la possibilità di regalare ben 1000 chiavi per l'Early Access di Scavengers su Steam. Queste chiavi non solo vi daranno la possibilità di provare in anteprima questo interessantissimo gioco, ma si trasformeranno nella versione release, una volta che questa sarà disponibile per tutti.

A questo indirizzo potrete riscattare una chiave di Scavengers.

Una volta fatta la richiesta, le chiavi saranno distribuite a partire dal 28 aprile 2021 alle 10 del mattino circa.