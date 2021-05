Nonostante manchino ancora diversi giorni al suo inizio ufficiale, previsto il 12 giugno, l'E3 2021 sembra essere già iniziato. Nei giorni scorsi sono state Sony e Microsoft ad accendere le polveri annunciando rispettivamente uno State of Play dedicato a Horizon Forbidden West e l'attesissima conferenza E3 Xbox - Bethesda, oggi sembra essere scoppiato il putiferio: tra Dragon Quest, Sonic, Nintendo Switch e Dying Light 2 non è stata sicuramente una giornata noiosa.

È stata una giornata per nostalgici, per coloro che ancora vogliono che l'E3 abbia il ruolo di centro gravitazionale dell'industria dei videogiochi. Con, ovviamente, tutti i suoi limiti, fatti di leak feroci, giornate lavorative che non finiscono mai e quella sensazione di non aver comunque raccontato tutto quello che c'era da raccontare durante la giornata.

E3 2021, croce e delizia dell'industria dei videogiochi

Ma, dall'altro lato, con tutto il suo fascino, fatto di annunci attesi, sorprese, reveal dei giochi futuri e anche di quelli che, non sapevamo, sono destinati a essere i nostri prossimi giochi preferiti. O le console sulle quali giocheremo i prossimi mesi, come Nintendo Switch Pro, secondo Bloomberg ad un passo dall'ufficializzazione.

A questo aggiungete i nuovi giochi di Sonic, il nuovo Dragon Quest 12, la voce che Uncharted 4 arrivi su PC, l'ufficializzazione del nome God of War: Ragnarok, le nuove voci su Metroid... ecco, diciamo che sembra essere all'E3 stando da casa e soprattutto senza che l'E3 sia effettivamente cominciato.

All'appella mancano i giochi di Ubisoft (ma Far Cry 6 sarà mostrato il 28 maggio), le novità di Microsoft/Bethesda e Nintendo.

Cosa avrà in serbo per noi Phil Spencer?

Se chiudiamo gli occhi ci sembra di essere davanti al Convention Center di Los Angeles con il caldo sole di giugno a farci desiderare di correre dentro i padiglioni per morire di freddo con l'aria condizionata regolata su temperature polari. Anche voi?