Amazon: Jeff Bezos si dimette, ecco quando e chi lo sostituirà

Jeff Bezos ha annunciato che si dimetterà dalla posizione di CEO di Amazon. Oltre al quando, è stato anche svelato chi prenderà la sua posizione. A partire dal 5 luglio 2021 il nuovo amministratore delegato della compagnia sarà Andy Jassy.

La data indicata da Jeff Bezos non è in realtà stata scelta a caso. Il quasi ex-CEO spiega che è stato scelto il 5 luglio poiché è il giorno in cui Amazon è stata fondata, nel 1994, ovvero 27 anni fa. Specifichiamo che quanto rivelato da Bezos non è una completa novità: già a febbraio era stato annunciato che il CEO aveva intenzione di ritirarsi, ma non era stata indicata una data di uscita. Dovete inoltre sapere che Bezos non abbandonerà la compagnia. Il CEO diventerà il presidente esecutivo del consiglio di amministrazione di Amazon.

Andy Jassy

Per quanto riguarda Andy Jassy, è il capo dell'area cloud computing di Amazon. Gli Amazon Web Service hanno generato entrate per 13.5 miliardi di dollari, ovvero circa il 12% di quelle totali registrate da Amazon nell'ultimo trimestre. Il successo della sua divisione gli è sicuramente valso la promozione a CEO.

Vi segnaliamo anche che Amazon ha acquistato MGM Studios per 8,45 miliardi di dollari.