Horizon Forbidden West nel nuovo State of Play: Sony gioca d'anticipo sull'E3 2021?

Horizon Forbidden West sarà protagonista del nuovo State of Play annunciato da Sony: una mossa strategica notevole da parte della casa giapponese, che in pratica gioca d'anticipo rispetto al calendario dell'E3 2021.

Nella nostra lista delle domande frequenti sulla nuova edizione dell'E3 avevamo immaginato una situazione del genere, ma a giugno anziché a maggio. Sony ha invece pensato che c'erano già fin troppi eventi il mese prossimo, e così si è ritagliata un suo spazio, intercettando inevitabilmente l'attenzione dell'intera community.

Horizon Forbidden West, Aloy tende l'arco in vista di uno scontro.

Horizon Forbidden West verrà dunque svelato il 27 maggio alle 23.00, ora italiana, nell'ambito di una presentazione in cui verrà mostrato per la prima volta una demo di gameplay per il nuovo capitolo della serie targata Guerrilla Games.

"Un esclusivo spezzone di 20 minuti vedrà in azione la nostra eroica protagonista, Aloy, in circa 14 minuti di nuovissime sequenze di gioco, tutte registrate direttamente su PlayStation 5", recita l'annuncio dell'evento sul PlayStation Blog.

Horizon Forbidden West vanterà un open world ancora più dettagliato e suggestivo.

Cosa vedremo esattamente? Come avevamo scritto nell'anteprima di Horizon Forbidden West, in questo sequel Aloy si troverà ad affrontare una minaccia inedita rappresentata da una sorta di piaga rossa che infetta piante e animali, andando così a compromette le risorse fondamentali per la vita degli esseri umani.

Un male che apparentemente ha effetti ancora più devastanti della Corruzione sulle Macchine, amplificando le loro capacità e rendendole devastanti strumenti di morte che qualcuno potrebbe aver deciso di sfruttare a proprio vantaggio.

Horizon Forbidden West, Aloy in una delle nuove sequenze subacquee.

Non abbiamo dubbi sulla qualità di Horizon Forbidden West: considerando la qualità del primo episodio, anche un semplice more of the same sarebbe sufficiente a convincere i possessori di PS5 e PS4 e a totalizzare milioni di copie vendute.

Supponiamo però che gli sviluppatori abbiano piani differenti e che il progetto sia molto ambizioso, dunque prepariamoci a qualche sostanziale novità; magari una mappa ancora più ampia, che possa essere navigata anche in groppa a uno Smeriglio o a una Avistempesta.

Durante lo State of Play verrà probabilmente anche annunciata la data di uscita di Horizon Forbidden West, che tutti attendiamo entro la fine del 2021: sarà di fatto la prima mossa di Sony atta a delineare come si svilupperà la seconda metà di quest'anno.

A quel punto capiremo anche come stanno le cose per God of War 2, indicato come un'esclusiva PS5, e per gli altri titoli senza dubbio in lavorazione presso i PlayStation Studios. Voi che ne pensate? Ci sarà la data di Horizon Forbidden West? E cosa possiamo aspettarci da Sony nel 2021? Parliamone.