God of War: Ragnarok è il titolo ufficiale di God of War 2

Il titolo ufficiale di God of War 2 è God of War: Ragnarok. L'informazione è emersa da una slide di Sony del suo ultimo resoconto finanziario dove appare chiaramente il logo del gioco accanto a quelli di Horizon: Forbidden West, Returnal, Ratchet & Clank: Rift Apart e altri giochi ancora.

Loghi dei giochi first party di Sony

Sono mesi che si parla di God of War: Ragnarok, ma in realtà Sony non aveva mai ufficializzato il titolo, così come non lo aveva fatto Santa Monica (lo studio di sviluppo), tanto che in molti parlavano ancora di God of War 2 e chi di God of War 2: Ragnarok. Va detto che alcuni utilizzavano già da tempo la formulazione giusta, che veniva data per scontata.

Da notare anche un altro dettaglio: God of War: Ragnarok è incluso nella line up di lancio della console, quindi l'uscita potrebbe arrivare prima di quanto si pensi. Probabilmente non nel 2021, ma nei primi mesi del 2022 perché no.