PS4 e PS5: le videogiocatrici sono aumentate enormemente rispetto all'epoca PS1

Le videogiocatrici sono aumentate enormemente per numero con la generazione PS4 prima e con quella PS5 ora. Pensate che hanno raggiunto il 41% del totale di chi possiede le console di Sony, ossia hanno quasi raggiunto gli uomini. Si tratta di una crescita notevole rispetto all'epoca PS1, in cui erano solo il 18%.

Il dato è interessante e fa capire moltissime cose, prima fra tutte la maggiore attenzione delle software house all'universo femminile, con protagoniste dei giochi che diventano sempre più umane e interessanti (pensate a Ellie di The Last of Us 1 e 2 o ad Aloy di Horizon Zero Dawn).

Demografia possessori PS4 e PS5

Insomma, l'industria dei videogiochi è fortunatamente lontana dall'epoca in cui era frequentata solo da uomini e i riflessi di questo grosso cambiamento demografico sono ben visibili in tutti i suoi aspetti. Vogliamo anche fare un piccolo plauso ai possessori di console PlayStation, che hanno dimostrato di non avere grossi pregiudizi e di comprare indistintamente giochi con protagonisti maschili e femminili (pensate solo al recente Returnal).