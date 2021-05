Amazon Prime Day 2021: anticipo in vista per la promozione Amazon dedicata agli utenti Prime

L'Amazon Prime Day 2021 non tarderà al contrario di quanto successo lo scorso anno a causa della pandemia. Anzi, pare che arriverà in anticipo rispetto all'abituale data che di solito cade nel mese di luglio.

A suggerire la possibilità è stato Brian Olsavsky, Chief Finanzial Officer del colosso, che ha parlato di un anticipo a giugno pianificato per evitare una sovrapposizione, potenzialmente negativa sia nell'ottica della visibilità che della logistica, con eventi come le Olimpiadi di Tokyo e gli Europei di calcio.

Nel frattempo, a confermare la vicinanza del Prime Day, è già stata attivata la pagina della promozione tutta ovviamente dedicata agli iscritti del servizio Prime e che ci aspettiamo duri almeno due giorni, come lo scorso anno. Ma ci aspettiamo anche promozioni, sconti e coupon a precedere l'evento, come succede ormai puntualmente con le iniziative Amazon.

L'iscrizione al servizio Prime ha un costo di 36 euro l'anno o di 3,99 euro al mese e include consegne gratuite sui prodotti Prime, promozioni dedicate, il servizio base di Music da 2 milioni di brani e Prime Video, esclusi alcuni film che richiedono un pagamento aggiuntivo e i nuovi canali con abbonamento singolo.

Le agevolazioni Amazon includono Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita, garantisce oltre a diversi sconti la fruizione di Amazon Music base e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di Amazon. Gratis, invece, Audible, almeno per 30 giorni, ma la sottoscrizione al momento garantisce anche 12 mesi in sconto. Prime Student, invece, permette di accedere ad Amazon Prime per 90 giorni, grazie alla sponsorizzazione di Microsoft Surface. Comprende inoltre uno sconto sull'abbonamento annuale al servizio che passa da 36 a 18 euro per un massimo di 4 anni o fino alla laurea. Per tutte le scuole, infine, spicca la nuova iniziativa che fino al 21 marzo 2021 che permette di donare alle scuole una percentuale degli acquisti effettuati dai clienti su Amazon.it sotto forma di credito virtuale.