Rainbow Six Siege: cross-play e cross-progression in arrivo, trailer animato di Thunderbird rilasciato

Durante la conferenza dell'E3 2021 Ubisoft ha presentato alcune delle novità in arrivo all'interno di Rainbow Six Siege, tutte finalizzate al miglioramento della quality of life dello sparatutto tattico. Vediamo tutti i dettagli presentati dagli sviluppatori.

È stato spiegato che dal 30 giugno i giocatori PC, Stadia e Amazon Luna (quest'ultimo attualmente non disponibile in Italia) potranno contare su Cross-Play e Cross-progression, ovvero potranno giocare sulle tre piattaforme con un unico account. Da inizio 2022, invece, i giocatori console di Rainbow Six Siege potranno sfruttare il cross-play tra Xbox e PlayStation. Inoltre, sempre a inizio 2022, avremo accesso al cross-progression tra tutte le piattaforme.

Inoltre, è stato presentato un trailer animato che mostra Thunderbird, il nuovo difensore in arrivo in Rainbow Six Siege. Potete vederlo qui sotto.

Diteci, cosa ne pensate delle novità presentate da Ubisoft per Rainbow Six Siege? Il cross-play e il cross-progression era di vostro interesse, oppure credete che siano funzioni secondarie?

