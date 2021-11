Games with Gold: giochi gratis di dicembre 2021 per Xbox Series X e One svelati da un leak?

I giochi gratis dei Games With Gold di dicembre 2021 per Xbox Series X|S e Xbox One potrebbero essere stati svelati in anticipo grazie al leaker Dealabs. Stando alle sue informazioni, gli abbonati al servizio il prossimo mese riceveranno gratuitamente The Escapists 2, Tropico 5 Penultimate Edition, Orcs Must Die! e Insanely Twisted Shadow Planet.

Dealabs nei mesi scorsi si è dimostrato una fonte affidabile di informazioni, dato che ha spifferato in anticipo le line-up dei giochi gratis di PlayStation Plus per i mesi di settembre, ottobre e novembre. In ogni caso, raccomandiamo di prendere con i guanti e le pinze le informazioni condivise dal gola profonda, in attesa dell'annuncio ufficiale da parte di Microsoft.

Tropico 5 potrebbe essere uno dei giochi gratis dei Games With Gold di dicembre 2021

Di seguito l'elenco leakato dei giochi gratis dei Games With Gold di dicembre 2021 per Xbox Series X|S e Xbox One e i dettagli sulla loro disponibilità:

Dato che mancano pochi giorni alla fine di novembre, l'annuncio ufficiale dei Games With Gold di dicembre, così come le nuove aggiunte a Xbox Game Pass, da parte di Microsoft dovrebbe arrivare presto, nell'arco di pochi giorni.

Dando per scontato che la soffiata di Dealabs sia corretta, cosa ne pensate dei giochi gratis di dicembre? C'è qualcosa che vi stuzzica in particolare?

Nel frattempo il colosso di Redmon ha affermato che nessun altro gioco entrerà nel programma FPS Boost di Xbox Series X|S nel prossimo futuro.