Uno dei gli sceneggiatori di Deus Ex crede che se Elon Musk sapesse cosa ha detto di lui lo farebbe eliminare

Grossman scrisse Deus Ex insieme a Sheldon Pacotti e Chris Todd, sotto la direzione di Warren Spector, realizzando uno dei più grandi capolavori della storia dei videogiochi. Parlando delle affermazioni di Musk con PC Game, ha detto di riterene che il capo di Tesla e X non abbia capito il messaggio del gioco .

Musk, tu sei il cattivo

Deus Ex riflette su cosa significa essere umani, sul potere dei moderni sistemi di sorveglianza e sul controllo delle persone esercitato tramite l'uso delle nuove tecnologie. Si tratta di temi molto attuali, che riguardano anche le attività di Musk, come Neuralink e X, considerando ad esempio come quest'ultimo è stato usato per pilotare le ultime elezioni USA.

"Quel tipo di peso politico e di satira sociale è un filo conduttore comune tra Deus Ex e Dishonored" ha spiegato Grossman, che ha lavorato anche su Dishonored con Arkane. "È questo ciò che piace a Elon Musk, ma in un modo inquietante, perché a essere inquietante è parte della visione del mondo di Elon Musk. Potrebbe quindi essere questo il lascito più longevo e peggiore del gioco."

Secondo Grossman, Musk si vede come JC Denton, il protagonista, un eroico agente anti-terrorismo. "È bizzarro che Elon Musk non riesca a riconoscere quale sia in realtà il suo ruolo nell'universo di Deus Ex, perché non è quello di JC Denton".

Grossman ha fatto poi riferimento a un'intervista concessa in passato a The Independent, ammettendo di "essersi forse lasciato andare un po' troppo sfogandosi contro Elon Musk. Onestamente, spero che Elon Musk non mi cerchi mai su Google, perché allora verrei assassinato." Immaginiamo che stesse scherzando. Ma cosa aveva detto in quell'intervista? Aveva chiarito quale sarebbe stato il ruolo di Musk in Deus Ex: "Musk chiaramente immagina di essere il JC Denton di questo mondo, un uomo qualunque, schietto, che si oppone all'élite. Come però è ovvio per tutti, Musk è quello che detiene il potere ed è semplicemente patologicamente incapace di fare un'onesta analisi introspettiva. Direi che Musk è come un cattivo di Deus Ex, se non fosse che il franchise non ha cattivi tanto piagnucolosi e autoindulgentemente deliranti come lui ha dimostrato di essere."