Fallout 76 e il caos della Collector's Edition? "La cosa più stupida" mai fatta, dice un ex-Bethesda

Fallout 76 è un videogioco online apprezzato e con una ampia community, che viene supportata regolarmente con nuovi aggiornamenti di contenuti. Inizialmente però i fan hanno avuto un grosso sconto con Bethesda, per colpa della edizione da collezione da 200 dollari che avrebbe dovuto includere una sacca di un materiale di qualità e si è alla fine di è rivelata di comune nylon.
All'epoca c'è stato parecchio caos per la questione e ora Pete Hines, ex-Bethesda che non fa più parte della compagnia da un paio di anni, ha commentato la situazione, spiegando che è stato "probabilmente la cosa più stupida" che ha fatto nella compagnia.
Le parole di Hines su Fallout 76 Collector's Edition
Hines, parlando con DBLTAP, ha spiegato che in realtà lui nemmeno sapeva che nella edizione da collezione era stata aggiunga una sacca di tessuto della West Tek: la versione del gioco che aveva approvato non includeva quel specifico elemento. Scoprì così che Bethesda voleva aggiungere più valore alla Collector's Edition.
Spiega che a questo giro il team stava cercando di fare il meglio per i fan, per dargli un contenuto di valore e con qualcosa in più di quanto inizialmente previsto. Il problema è che in quel periodo vi fu carenza di tela e la compagnia non ebbe modo di produrre le sacche, decidendo di optare per il nylon.
Hines spiega: "Il mio più grande fallimento è stato non respingere la cosa e immediatamente far creare [una sacca di tela] e inviarne una a tutti coloro che la volevano. Non l'ho fatto perché ero ancora infastidito dal fatto che quell'oggetto era dentro la Collector's e che nessuno me l'avesse detto; poi ci fu la carenza di tela. È probabilmente la cosa più stupida che io abbia mai fatto presso Bethesda."
Fortunatamente poi Bethesda permise ai fan di richiedere una sacca corretta, così chiunque era seriamente interessato all'oggetto lo ottenne.