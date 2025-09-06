Fallout 76 e il caos della Collector's Edition? "La cosa più stupida" mai fatta, dice un ex-Bethesda

Fallout 76 è un videogioco online apprezzato e con una ampia community, che viene supportata regolarmente con nuovi aggiornamenti di contenuti. Inizialmente però i fan hanno avuto un grosso sconto con Bethesda, per colpa della edizione da collezione da 200 dollari che avrebbe dovuto includere una sacca di un materiale di qualità e si è alla fine di è rivelata di comune nylon.

All'epoca c'è stato parecchio caos per la questione e ora Pete Hines, ex-Bethesda che non fa più parte della compagnia da un paio di anni, ha commentato la situazione, spiegando che è stato "probabilmente la cosa più stupida" che ha fatto nella compagnia.