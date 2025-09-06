La data della presentazione della prossima Mega di Leggende Pokémon Z-A è finita in rete

Leggende Pokémon Z-A sta puntando molto su nuove Megaevoluzioni , pubblicizzando il gioco con nuovi video di presentazione per le nuove creature che saranno presenti nel videogioco. Ora, pare proprio che The Pokémon Company stai pesantemente suggerendo quale sarà la prossima creatura con una Megaevoluzione.

La potenziale data della prossima Mega di Leggende Pokémon Z-A

Come vi abbiamo segnalato in precedenza, The Pokemon Company ha iniziato a suggerire che Malamar, il Pokémon polpo sottosopra, sarà la creatura con una Mega. Lo si pensa perché sono stati condivisi svariati post online nei quali si loda il Pokémon.

GCC Pokémon, inoltre, ha condiviso una lista delle "5 migliori carte di sempre" e sono tutte Malamar. La "conferma" finale è arrivata da Serebii, un famoso portale dedicato ai Pokémon, che svela come una speciale "celebrazione" di Malamar apparirà sui social dei Pokémon mercoledì 10 settembre 2025, alle 15:00 ora italiana, stando a quanto è stato condiviso da alcuni content creator che hanno ricevuto materiali ufficiali.

Ovviamente però per il momento si tratta solo di rumor, non di informazioni ufficiali: anche ammesso che quanto indicato sia corretto, è possibile che all'ultimo secondo Nintendo e/o The Pokémon Company decidano di cambiare i dettagli della presentazione.

