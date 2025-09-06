Resident Evil Requiem deve ancora uscire e sta già vincendo premi su premi: Capcom ringrazia

Il nuovo videogioco è quindi molto atteso e pare anche essere molto apprezzato, visto che sta già vincendo vari premi, con anche l'account ufficiale che ha deciso di ringraziare i giocatori .

Il messaggio di Capcom per la vittoria dei premi

In occasione della Gamescom 2025, Resident Evil Requiem ha infatti vinto quattro diversi premi, ovvero quello per il gioco con la miglior grafica, quello con il miglior audio, il premio per ilvideogioco più epico e il premio come miglior giochi Sony PlayStation (sebbene non sia un gioco prodotto da Sony e non sia in alcuna misura una esclusiva).

La cosa era nota, ma solo ora l'account ufficiale ha deciso di ringraziare i fan per la vittoria, scrivendo: "Siamo onorati che Resident Evil Requiem sia stato graziato da 4 premi alla Gamescom 2025. Grazie a tutti per il supporto allo show".

Notiamo che l'account di Resident Evil fa un gioco di parole, visto che usa la parola "graced" (graziati): si tratta di un ovvio riferimento alla protagonista del videogioco, Grace Ashcroft, che dovrà sopravvivere a molte insidie sia in prima che in terza persona.

Parlando sempre di Resident Evil Requiem: ricordiamo che abbiamo provato il gioco con il path tracing e siamo rimasti stupiti.