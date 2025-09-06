0

Resident Evil Requiem deve ancora uscire e sta già vincendo premi su premi: Capcom ringrazia

Resident Evil Requiem arriverà tra un po' di mesi ma già ora sta vincendo vari premi videoludici: vediamo in che modo il gioco di Capcom abbia già convinto gli appassionati.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   06/09/2025
Grace Ashcroft in Resident Evil Requiem con il volto sudato e una espressione stravolta
Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem arriverà il prossimo febbraio, circa quattro anni e mezzo dopo il precedente capitolo principale, Village, con "solo" un remake (Resident Evil 4) a fare compagnia ai fan della serie durante l'attesa.

Il nuovo videogioco è quindi molto atteso e pare anche essere molto apprezzato, visto che sta già vincendo vari premi, con anche l'account ufficiale che ha deciso di ringraziare i giocatori.

Il messaggio di Capcom per la vittoria dei premi

In occasione della Gamescom 2025, Resident Evil Requiem ha infatti vinto quattro diversi premi, ovvero quello per il gioco con la miglior grafica, quello con il miglior audio, il premio per ilvideogioco più epico e il premio come miglior giochi Sony PlayStation (sebbene non sia un gioco prodotto da Sony e non sia in alcuna misura una esclusiva).

La cosa era nota, ma solo ora l'account ufficiale ha deciso di ringraziare i fan per la vittoria, scrivendo: "Siamo onorati che Resident Evil Requiem sia stato graziato da 4 premi alla Gamescom 2025. Grazie a tutti per il supporto allo show".

Notiamo che l'account di Resident Evil fa un gioco di parole, visto che usa la parola "graced" (graziati): si tratta di un ovvio riferimento alla protagonista del videogioco, Grace Ashcroft, che dovrà sopravvivere a molte insidie sia in prima che in terza persona.

Parlando sempre di Resident Evil Requiem: ricordiamo che abbiamo provato il gioco con il path tracing e siamo rimasti stupiti.

