Correte a provare il nuovo C.A.M.P. di Fallout 76, appena lanciato da Bethesda

Bethesda Game Studios ha lanciato ufficialmente l'aggiornamento 62 di Fallout 76 , chiamato Rinnovamento C.A.M.P. , che introduce dei limiti di costruzione meno stringenti e un'interfaccia rinnovata per l'officina. Il tutto ha l'obiettivo di rendere l'esperienza di gioco ancora più personalizzaa. Si tratta di modifiche molto richieste dalla comunità, che ora è stata accontentata.

Trailer e novità

La festa per il lancio dell'aggiornamento, completamente gratuito, prevede nel menu il classico trailer ufficiale, che mostra in azione le novità più rilevanti dell'aggiornaemnto.

Tra le modifiche più importanti spiccano l'Aggancio degli oggetti, ossia gli oggetti che in precedenza richiedevano l'aggancio ora possono anche non essere agganciati. Le pareti possono essere costruite anche sotto il pavimento e i piani superiori possono essere attaccati alle pareti senza dover necessariamente creare una scala; e i nuovi limiti al posizionamento, ossia, sebbene ci siano ancora degli oggetti che vanno necessariamente posizionati sul terreno, per tutti gli altri i limiti di posizionamento sono stati allentati o rimossi, permettendo ai costruttori di posizionarli liberamente... persino a mezz'aria.

È stata introdotta anche l'Officina 2.0:, ossia il menu dell'officina è stato rinnovato, ponendo l'attenzione sull'organizzazione e sulla facilità di ricerca degli oggetti. La nuova interfaccia mira a rendere più facile per i giocatori trovare gli oggetti per il C.A.M.P. che desiderano.

La festa continua con i concorsi organizzati da Bethesda e legati ai C.A.M.P., con i giocatori che potranno esporre i loro lavori migliori dal 2 al 29 settembre.