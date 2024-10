Xbox Partner Showcase, tutti i giochi e gli annunci per Xbox Series X|S, PC e Game Pass

Nonostante non possa contare su di un pedigree nobile, la serie di eventi Xbox Partner Preview è sempre una buona occasione per scoprire qualche produzione di cabotaggio minore - ma comunque estremamente interessante - in arrivo sulle piattaforme Microsoft, ma non solo. I giochi presentati, infatti, arriveranno non solo su PC, Xbox Series X|S e Game Pass, ma anche su PlayStation 5 e in alcuni casi Switch, quindi si tratta di una presentazione che riguarda tutti. D'altra parte Microsoft è la prima a voler portare i suoi prodotti ovunque ci siano persone disponibili a giocarli, sarebbe strano convinca gli altri a rinunciare a questi ricchi mercati. Disquisizioni a parte, partiamo con tutti i giochi presentati il 19 novembre durante l'Xbox Partner Showcase.

Alan Wake 2: The Lake House Il ritorno di Alan Wake, lo scrittore maledetto, si intreccia subito con l'FCB di Control, in modo da rinsaldare quello che viene definito il "Remedy Connected Universe". Le atmosfere, ovviamente, sono cupe e inquietanti, in perfetta linea con lo stile a cui il gioco ci ha abituati. Alan Wake 2: The Lake House è confermato per il 22 ottobre alle 00:00. Occhio agli spoiler nel trailer, che potrebbero rovinare l'esperienza a chi non ha ancora giocato Control. Il secondo DLC del gioco, infatti, vedrà il ritorno di Jesse Faden, la protagonista di Control, che si ritroverà a visitare le rive del Cauldron Lake al fine di indagare su di un potenziale evento catastrofico registrato dalla stazione di ricerca del Federal Bureau of Control.

Cronos: The New Dawn Dopo il successo del remake di Silent Hill 2, Bloober Team torna con Cronos: The New Dawn, un gioco con un'alta dose di azione e violenza, incentrato su armature e un comparto grafico avanzato. Il gioco ci trasporterà sia nella Polonia comunista degli anni '80, sia in un mondo futuristico devastato da una pandemia conosciuta come The Change. Il titolo sembra strizzare l'occhio all'horror cosmico, come suggerito dall'armatura del protagonista, inquadrato in terza persona durante le scene di gameplay. Cronos: The New Dawn arriverà nel 2025.

Blindfire Blindfire è un nuovo shooter in soggettiva che utilizza in modo creativo luci, ombre e colori. Disponibile in accesso anticipato da oggi, il gioco è interamente costruito attorno al concetto che gli occhi, non le armi, sono lo strumento più importante. Partendo da questo concetto, anche i movimenti e le situazioni di gioco sono basati su una visione parziale, o comunque dipendente dalle zone di luce e ombra che si creano nelle mappe.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii Confermando la follia della serie, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii si preannuncia come un episodio davvero unico per la saga di Yakuza, essendo ambientato in un contesto di pirati con tanto di battaglie navali e scontri tra ciurme. Il titolo promette di essere una versione eccentrica e vivace della serie, rendendolo uno spin-off sorprendente di una serie che non si è mai fatta mancare nulla. Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii uscirà il 21 febbraio 2025.

Mouse: P.I. For Hire Immaginate lo stile di Cuphead, ma trasposto in uno shooter in prima persona: ecco che avrete Mouse: P.I. For Hire, un FPS ambientato in un cartone animato degli anni '20. Dal trailer non si può che rimanere affascinati da questo mix di jazz, azione in prima persona e violenza. Mouse: P.I. For Hire - chiaro riferimento alla celebre serie TV degli anni '80 con Tom Selleck - è in arrivo su Xbox Series X|S e PC nel 2025.

Subnautica 2 Il sequel del celebre gioco subacqueo, Subnautica 2, entrerà in accesso anticipato nel 2025 come parte del programma Xbox Preview e sarà disponibile su Game Pass dal primo giorno. Il trailer, decisamente bello da vedere, mette in mostra l'arrivo di una delle caratteristiche più richieste, ovvero la modalità cooperativa, che sarà inclusa in questo capitolo. Il secondo capitolo ci porta sul pianeta 4546B per esplorare nuove profondità marine, forme di vita aliene, tecnologie misteriose e resti di civiltà da scoprire.

Animal Well Con un trailer bizzarro, Microsoft ha annunciato che Animal Well è disponibile già da oggi sulle piattaforme Xbox. Per chi non conoscesse il gioco, Animal Well è un metroidvania in cui si combatte poco, ma si risolvono moltissimi puzzle osservando lo scenario. Lo abbiamo recensito per PS5 e PC e, senza mezzi termini, lo abbiamo trovato un capolavoro.

Edens Zero Edens Zero è un gioco d'azione in terza persona basato sull'omonimo manga e anime di Hiro Mashima, l'autore anche di Fairy Tail. La storia è ambientata in un universo sci-fi, il gioco segue le vicende di Shiki Granbell e porterà i giocatori alla ricerca dell'entità cosmica chiamata Mother. Il lancio è previsto per il 2025, presumibilmente per tutte le piattaforme presenti sul mercato.

Eternal Strands Eternal Strands è un action-RPG che combina acrobatiche esplorazioni e scontri magici contro enormi boss. Il gioco ricorda sotto alcuni aspetti Shadow of the Colossus, vista la possibilità di "scalare" i nemici, sebbene in questo caso la cosa sia inserita in un contesto più tipicamente d'azione. Il sistema magico, invece, sembra permettere di combinare gli incantesimi in modo creativo. Il titolo arriverà su Game Pass all'inizio del 2025, ma anche su Xbox X|S, PS5 e PC.

Mistfall Hunter Mistfall Hunter sembra essere un mix tra un soulslike e un extraction game, che mette il giocatore contro mostri e nemici in un mondo fantasy oscuro, dai chiari risvolti horror. I giocatori potranno scegliere tra diverse classi, di cui dovranno padroneggiare combo e abilità speciali, per affrontare battaglie sempre più intense. Mistfall Hunter si potrà affrontare in solitaria o insieme ad altri esseri umani. L'uscita del gioco è prevista nel 2025.

Wheel World Wheel World è il nuovo nome di Ghost Bike, un gioco stilizzato in cel-shading in cui i giocatori esploreranno un mondo aperto in sella a una bici. Inizialmente previsto per il 2024, Wheel World è stato posticipato di qualche mese e adesso è atteso per il 2025. Non solo dovremo visitare un mondo ricco di scorci mozzafiato e di segreti da scoprire, ma potremo anche modificare a piacimento la nostro bicicletta, modificando telaio, ruote, cerchioni, sellino e molto altro ancora.

Phasmophobia Phasmophobia, l'horror in prima persona che è diventato un vero e proprio fenomeno su PC da 20 milioni di copie, arriverà su Xbox Series X|S il 29 ottobre, giusto in tempo per Halloween. La particolarità è che questa avventura sarà disponibile anche per PS5 e soprattutto sarà compatibile con PS VR2. Il gioco si fonda sull'azione di squadra e sull'uso delle bizzarre strumentazioni in dotazione al team di esperti del paranormale impegnati a rilevare la presenza di fantasmi ed altre entità simili.

The Legend of Baboo The Legend of Baboo è un action adventure che segue un giovane eroe e il suo adorabile e pelosissimo cane Baboo, utilizzabile anche come cavalcatura. Il trailer mostra i due personaggi intenti a collaborare per arrivare alla fine di livelli che metteranno il giocatore davanti a sfide uniche e impegnative, che richiederanno di sfruttare pienamente le abilità dei due protagonisti. Il titolo sarà disponibile nel 2025 su Xbox e PC.

Wuchang: Fallen Feathers Il souls-like cinese Wuchang: Fallen Feathers torna a mostrarsi durante l'Xbox Partner Preview. Si tratta di un gioco dark fantasy ambientato nella tarda Dinastia Ming, con combattimenti all'arma bianca e mostri ispirati al folklore orientale. Il trailer riconferma il periodo di uscita, atteso per un generico 2025 su PC, Xbox Series X|S e incluso nell'offerta del catalogo di PC e Xbox Game Pass.