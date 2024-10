Xbox Cloud Gaming dovrebbe ricevere diversi miglioramenti nel prossimo periodo

Secondo quanto riferito dal giornalista Tom Warren su The Verge, Microsoft avrebbe in serbo diversi miglioramenti da applicare al servizio Xbox Cloud Gaming nel prossimo periodo, che dovrebbero evolvere in maniera sostanziale l'esperienza di gioco in remoto attraverso l'infrastruttura di Microsoft.

Queste evoluzioni si inseriscono in una progressione generale del servizio di cloud gaming da parte della casa di Redmond, che prossimamente dovrebbe anche comprendere la possibilità di giocare in streaming tutti i titoli appartenenti alla libreria degli utenti Xbox, a prescindere dalla loro presenza nel catalogo di quelli utilizzabili via cloud attraverso Game Pass o meno.

Anche questa sarebbe una notevole evoluzione, in quanto consentirebbe agli utenti di utilizzare qualsiasi gioco attraverso il cloud gaming, su un qualsiasi dispositivo connesso, dunque sarebbe un grande passo avanti per il servizio.