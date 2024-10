Presto Xbox Cloud Gaming permetterà di giocare in streaming i titoli acquistati, stando a un rumor

Stando a un report di Tom Warren sulle pagine The Verge, presto Microsoft darà modo di giocare in streaming ai titoli Xbox acquistati tramite Xbox Cloud Gaming, laddove al momento il servizio al momento è strettamente legato e limitato al catalogo di PC e Xbox Game Pass.

Le fonti di Warren affermano che Microsoft da tempo ha iniziato a potenziare i propri server proprio per supportare lo streaming dei migliaia di giochi presenti nel catalogo dell'Xbox Store, con i primi test che avranno inizio il mese prossimo per gli iscritti al programma Xbox Insider con un numero limitato di titoli compatibili, per poi espandere il servizio a un numero maggiore di giocatori e con una libreria più grande di titoli compatibili.