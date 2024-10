Google vs Epic Games: un'ingiunzione obbliga l'apertura del Play Store per Android alle app rivali negli USA

Il giudice federale degli Stati Uniti James Donato ha emesso un'ingiunzione permanente che ordina a Google di aprire il suo store per Android, il Google Play Store, alle app rivali a partire da novembre di quest'anno. Questo significa che a breve sarà possibile anche scaricare e installare store di terze parti, come ad esempio l'Epic Games Store. Non solo, la sentenza rimuove l'obbligo per i produttori di utilizzare Google Play Billing, aprendo la strada a sistemi di pagamento esterni.

La sentenza è l'ultimo capitolo della lunga causa legale intentata nel 2020 proprio da Epic Games in materia di antitrust per le politiche anticoncorrenziali, quando Fortnite era stato rimosso dallo Play Store per Android in dopo che la compagnia di Tim Sweeney aveva cercato di aggirare i pagamenti tramite la piattaforma e di conseguenza le elevate royalties imposte da Google. Epic afferma che Google e Samsung hanno complicato eccessivamente il processo per i consumatori che vogliono scaricare app store di terze parti. In particolare, le due aziende avrebbero concordato di attivare di default una funzione chiamata Auto Blocker sui più recenti smartphone Samsung, che limita tutto il software che non passi attraverso gli store ufficiali.