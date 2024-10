Xbox Game Pass: scopriamo i primi giochi di ottobre, disponibili o in arrivo per gli abbonati

In men che non si dica ci siamo già inoltrati nella prima metà di ottobre, cosa che oltre al brutto tempo e alle foglie che cadono significa anche un'altra cosa: arrivano altri giochi su Game Pass: dunque diamo un'occhiata a queste nuove entrate nel catalogo, indubbiamente tra i migliori effetti dell'autunno. I titoli annunciati da Microsoft per questa prima metà del mese sono cinque, ma due di questi sono introduzioni nel catalogo del Game Pass Standard che erano già disponibili per gli utenti Ultimate, cosa che rappresenta un'altra mandata piuttosto ristretta in termini quantitativi, ma comunque interessante e da valutare in un contesto piuttosto ricco, nel complesso.

Ricordiamo infatti che, nella seconda metà del mese, verrà lanciato Call of Duty: Black Ops 6 al day one direttamente all'interno del servizio, per gli abbonati Ultimate, cosa che rappresenta un'offerta di valore assoluto. Non dobbiamo poi scordarci che alla fine di settembre sono arrivati altri titoli a sorpresa, annunciati e lanciati in occasione del Tokyo Game Show 2024: si tratta di All You Need is Help, Legend of Mana, Trials of Mana e We Love Katamari Reroll+ Royal Reverie, come riportato nel nostro resoconto sulla conferenza Xbox al TGS, dunque si è trattato di un periodo piuttosto ricco, anche al di fuori di quanto emerso durante gli annunci standard ufficiali. Diamo allora un'occhiata ai nuovi giochi in arrivo su Game Pass nella prima metà di ottobre.