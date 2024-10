Le cuffie Logitech G Pro X SE sono al prezzo più basso di sempre su Amazon per la Festa delle Offerte Prime

Oggi è il primo giorno della Festa delle Offerte Prime di Amazon , con tante promozioni esclusive per gli abbonati. Tra i tanti sconti interessanti del giorno, abbiamo modo di vedere che le cuffie Logitech G Pro X SE è ora a un ottimo prezzo. Potete vedere tutti i dettagli raggiungendo la pagina prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Ricordiamo che le promozioni durano per 48 ore , l'8 e il 9 ottobre 2024. Se non siete abbonati, potete semplicemente usare la versione di prova gratuita di Prime per accedere agli sconti .

Le caratteristiche delle cuffie Logitech

Le cuffie Logitech G Pro X SE da gaming cablate con microfono staccabile sono compatibili con PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e PlayStation 5. Il microfono è da 6 mm con tecnologia Blue VO!CE per ridurre il rumore di fondo. L'audio è Surround 7.1 con driver PRO-G da 50 mm.

Il contenuto della confezione delle cuffie Logitech G Pro X SE

Ha la forcella in alluminio e la fascia per la testa in acciaio, con imbottiture in memory foam con similpelle, per la massima resistenza e comfort. Si possono collegare con jack da 3,5 mm o USB. Dispone di pulsante per il controllo del volume. La memoria integrata garantisce di salvare le impostazioni EQ personalizzate.