Un video di Dragon Ball: Sparking! Zero mostra i Colpi Supremi e le trasformazioni di tutti i personaggi

IGN ha realizzato un video che mostra i Colpi Supremi e le trasformazioni di tutti i personaggi di Dragon Ball: Sparking! Zero. Considerando che parliamo di un roster di oltre 180 lottatori, non sorprende che in totale il video dura la bellezza di quasi 55 minuti.

Per chi non lo sapesse, i Colpi Supremi sono le mosse più potenti e iconiche di ogni personaggio di Dragon Ball che è possibile usare solo nello stato Sparking!, che si attiva caricando al massimo l'aura e consumando un punto abilità. In cambio il personaggio ottiene una potenza e una velocità maggiore, nonché per l'appunto l'accesso a un devastante e spettacolare Colpo Supremo che riduce enormemente la salute dell'avversario se va a segno.