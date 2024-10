GOG prende in giro Steam, ricordando che i suoi Installer non possono esservi portati via

Come possiamo vedere nell'immagine qui sotto, GOG scherza sulla questione con un banner fittizio che recita: "L'acquisto di un prodotto digitale su GOG vi garantisce i suoi Installer Offline , che non possono esservi sottratti".

Oggi Steam ha implementato un avviso al momento del checkout che indica in maniera chiara che i giocatori stanno acquistando la concessione di una licenza di utilizzo, revocabile in qualsiasi momento, e non l'effettiva proprietà di un gioco. GOG ne ha approfittato per scherzarci sopra, al tempo stesso facendosi della buona pubblicità, ricordando che lo store di CD Projekt fornisce l'Installer dei giochi acquistati, che nessuno potrà mai togliervi .

La nuova legge per gli store digitali

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, una legge approvata nello stato della California impone agli store digitali come Steam, ma anche PlayStation Store, Xbox Store, eShop e via dicendo, di indicare chiaramente che i contenuti acquistati dagli utenti sono solo una licenza di utilizzo di un prodotto e non la proprietà dello stesso. La legge entrerà effettivamente in vigore l'1 gennaio 2025, ma Steam si è portata avanti includendo per l'appunto un avviso al momento del pagamentoSteam ora vi avvisa che non possedete i giochi che acquistate, con gli altri store che probabilmente si adegueranno alla normativa entro le prossime settimane.

Tecnicamente anche GOG dovrà adattarsi a questa misura, visto che come recita il Contratto con l'Utente anche i contenuti venduti sulla piattaforma sono "licenze" che possono essere "interrotte o sospese in alcune situazioni". La differenza rispetto a Steam e altri store digitali è che anche se vi venisse revocata la licenza di un gioco, fintanto che avrete l'Installer potrete continuare a giocarci quando e come volete.