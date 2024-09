Una nuova legge californiana obbligherà a cambiare il modo di vendere i giochi digitali

Lo stato della California ha varato una nuova legge che obbliga i negozi digitali ad avvisare i clienti, almeno all'interno dei suoi confini, che i beni digitali che stanno acquistando potrebbero non essere loro per sempre, videogiochi inclusi. Leggasi: potrebbero essere rimossi dai loro account in qualsiasi momento e senza preavviso. L'avviso dovrà essere introdotto dal 1° gennaio 2025, stando alla legge AB 2426, mirata alla tutela dei consumatori e contro le pubblicità ingannevoli, già firmata dal governatore Gavin Newsom.