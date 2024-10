Dragon Ball: Sparking! Zero, Silent Hill 2 o Metaphor: ReFantazio? Cosa giocherete questo weekend?

Certo, non mancano alcune interessanti alternative: in questa settimana abbiamo assistito anche al lancio della raccolta LEGO Harry Potter Collection , dello sparatutto Starship Troopers: Extermination, dell'ottimo gioco di boxe Undisputed e dell'avventura in stile Studio Ghibli che risponde al nome di Europa.

Le opzioni principali, come saprete, sono fondamentalmente tre: Dragon Ball: Sparking! Zero , con i suoi spettacolari combattimenti fra Guerrieri Z nella formula che è stata quella di Budokai Tenkaichi; Silent Hill 2 , brillante remake del classico survival horror targato Konami; e poi Metaphor: ReFantazio , ultima fatica del talentuoso Studio Zero, il team dei vari episodi di Persona.

Attesi ritorni

Come avrete letto nella nostra recensione di Dragon Ball: Sparking! Zero, il nuovo arena fighter sviluppato da Spike Chunsoft si pone come un ottimo quarto capitolo per la serie Budokai Tenkaichi, che arriva dopo ben diciassette anni di attesa ma non delude le aspettative dei tantissimi appassionati dell'opera di Akira Toriyama.

Sembra peraltro che sui social non si parli d'altro e YouTube è pieno di video che approfondiscono i vari aspetti di questa esperienza, fra cui i What If degli Episodi Sparking che offrono percorsi alternativi rispetto alla storia che conosciamo, dando vita a situazioni assolutamente inedite ed entusiasmanti per gli otto personaggi protagonisti delle altrettante campagne incluse nel gioco.

Naturalmente un altro ritorno eccellente è quello di cui vi abbiamo parlato nella recensione di Silent Hill 2, perché a dispetto dei dubbi e delle perplessità che hanno accompagnato lo sviluppo di questo remake, alla fine i ragazzi di Bloober Team hanno dimostrato di avere il talento e le capacità necessarie per portare sullo schermo in maniera convincente la drammatica storia di James Sunderland e della sua Mary.

Infine, come raccontato nella recensione di Metaphor: ReFantazio, anche il prodotto Atlus si pone in qualche modo come un ritorno eccellente se consideriamo lo stile, il comparto artistico e le tematiche che da tempo caratterizzano la serie Persona, e che ritroviamo in questo jRPG di eccellente fattura, dotato di una trama assolutamente convincente e di un sistema di combattimento solidissimo.

E allora diteci cosa avete scelto: cosa giocherete questo weekend?