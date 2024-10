Steam ora vi avvisa che non possedete i giochi che acquistate

Valve ha aggiornato lo store di Steam, che ora al momento del pagamento vi avvisa in maniera chiara che quella che state acquistando è la concessione di una licenza per un gioco e un servizio e non il prodotto stesso. Un concetto chiaro già per molti utenti, ma non tutti. Specifichiamo: non sono cambiate le politiche di Steam, semplicemente ora la piattaforma è obbligata a riportare chiaramente questa informazione.

Nel momento in cui aggiungete dei giochi al carrello e procederete al checkout, vedrete sulla destra un box (trovate un esempio nell'immagine qui sotto), che recita: "L'acquisto di un prodotto digitale conferisce una licenza per il prodotto su Steam", con annesso un link che rimanda al contratto di sottoscrizione a Steam, dove viene spiegato che i "Contenuti e Servizi vengono concessi in licenza, non venduti. La licenza non conferisce all'Abbonato nessuna titolarità o proprietà dei Contenuti e Servizi".