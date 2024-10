Il trailer di lancio di Transformers: Galactic Trials conferma che è disponibile

Il trailer di lancio di Transformers: Galactic Trials conferma che il gioco è disponibile a partire da oggi su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch. Sviluppato dal team italiano 3DClouds, questo tie-in unisce corse arcade e combattimenti in un'esperienza scoppiettante per i tantissimi fan dei Transformers.

Al comando di personaggi iconici come Optimus Prime, Bumblebee e Megatron, dovremo unire le forze per fermare il malvagio Nemesis Prime, che ha rubato i manufatti dei Prime allo scopo di ottenere i loro straordinari poteri e dominare in questo modo l'intero universo.

Per riuscire nell'impresa dovremo affrontare adrenaliniche sequenze di corsa, caricare l'energia dell'Energon mentre superiamo i nostri avversari e infine passare alla modalità robot per eseguire devastanti mosse speciali e ottenere i punti necessari per lo sblocco di nuove abilità.