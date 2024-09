Microsoft Xbox potrebbe stare lavorando a due nuovi giochi sui Transformers

Sebbene la questione non sia del tutto chiara, Activision dovrebbe avere ancora un accordo per la pubblicazione dei videogiochi basati sul franchise in questione, dunque la decisione su eventuali nuovi titoli spetterebbe a Microsoft.

La fonte è tutta da verificare, visto che il sito in questione cita solo "intel" ricevuti misteriosamente da elementi che sarebbero vicini alla questione, dunque al momento è una voce di corridoio delle più selvagge, ma non è escluso che possa avere un certo senso, considerando il passaggio di proprietà di Activision Blizzard a Microsoft.

Non ci sono ancora conferme, ma secondo quanto riferito da un sito specializzato sembra che Microsoft Xbox stia lavorando a due nuovi giochi sui Transformers attraverso Activision, sebbene la questione sia ancora estremamente vaga.

Una proprietà intellettuale da recuperare

Considerando la volontà espressa dalla compagnia di esplorare proprietà intellettuali poco utilizzate di recente, è possibile che tra queste ci sia anche un recupero di Transformers.

Un'immagine di Transformers: La Caduta di Cybertron

In effetti, diversi titoli della serie sono ricomparsi di recente su Xbox Store, sebbene solo come rinnovo delle pagine ufficiali, ma la cosa potrebbe dimostrare un certo interesse per il franchise.

Difficile prevedere di cosa si possa trattare: anche un semplice ritorno di alcuni dei titoli sul mercato sarebbe già qualcosa, ma secondo la voce di corridoio si tratterebbe di nuovi videogiochi. In particolare, si tratterebbe di due titoli attualmente in sviluppo in contemporanea.

Ovviamente, restiamo in attesa di eventuali conferme sulla questione.