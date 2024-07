Transformers: Galactic Trials è stato annunciato con trailer e data di uscita

La storia di Galactic Trials ruota attorno ad alcune preziose reliquie che donano poteri inimmaginabili a chi le possiede, e su cui il malvagio Nemesis Prime vuole mettere le mani. Inutile dire che dovremo fare tutto il possibile per fermarlo!

Come si può vedere nel video, il gioco ci vedrà alternare la forma robotica e quella di veicolo per cimentarci con una serie di entusiasmanti sfide che prevedono sia gare di velocità che frenetici combattimenti fra Autobot e Decepticon.

Il ritorno dei Transformers?

In attesa dell'arrivo nelle sale cinematografiche del film Transformers: One, incentrato sul passato di Optimus Prime e Megatron, Galactic Trials prova a rilanciare questi personaggi nell'ambito di un'esperienza action che pare votata all'immediatezza e alla semplicità.

Al comando di combattenti iconici come Optimus Prime, Bumblebee o lo stesso Megatron, potremo cimentarci con circuiti futuristici da percorrere ad alta velocità e con spettacolari scontri a fuoco in cui usciremo vittoriosi solo dando il meglio.

Considerando il curriculum di Outright Games, team già autore di Transformers: Earthspark - In Missione, l'idea che ci siamo fatti di Galactic Trials è quella di un titolo pensato soprattutto per gli utenti più giovani.

Restiamo dunque in attesa di un tie-in che possa davvero entusiasmare i fan dei Transformers di vecchia data, magari prodotto proprio da Activision come il classico War for Cybertron di High Moon Studios.