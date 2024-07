Nintendo offre un raro sconto aggiuntivo di 19,80€ sull'uso dei voucher per Nintendo Switch

Come indicato sul sito Nintendo, i voucher Nintendo Switch sono un'offerta esclusiva per i membri di Nintendo Switch Online , dunque solo coloro che hanno un abbonamento attivo al servizio online di Nintendo possono accedere anche a questa ulteriore promozione.

In pratica, acquistando una coppia di voucher a 99€, è possibile ottenere un ulteriore sconto di 19,80€ per un acquisto successivo , attraverso punti d'oro da utilizzare sul Nintendo eShop. Si tratta a tutti gli effetti di una sorta di doppio sconto, considerando che i voucher sono già un modo per risparmiare qualcosa sull'acquisto di giochi nuovi.

Con un'iniziativa più unica che rara per Nintendo, la compagnia ha deciso di offrire uno sconto aggiuntivo sull'uso dei voucher Nintendo Switch , acquistandoli per un periodo di tempo limitato, fino al 14 luglio .

Fino a 41 euro di sconto su tre giochi nuovi

I voucher vengono venduti a coppie, con il pacchetto che costa in totale 99€.

Un grafico con la promo Nintendo legata ai voucher

Considerando il prezzo standard dei giochi nuovi per Nintendo Switch, questo può già rappresentare un risparmio di circa 20 euro in totale, visto che consente di spendere 49,50 euro a gioco invece dei classici 59 l'uno.

A questo si aggiunge dunque l'ulteriore sconto di 19,80€ in punti d'oro da utilizzare per un successivo acquisto attraverso Nintendo eShop, cosa che in totale può portare a un risparmio complessivo di più di 40 euro.

Considerando la prossima uscita di giochi di grosso calibro come quelli presentati nel corso del recente Nintendo Direct, ovvero The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Donkey Kong Country Returns HD, Mario & Luigi: Fraternauti alla carica e vari altri, questa potrebbe essere un'offerta da non perdere. Trovate tutte le informazioni al link qui sotto, segnalato come "fonte".