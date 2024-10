La versione 2.6 di Honkai: Star Rail ha una data di uscita, ecco le novità in arrivo e 300 Stellar Jade gratis

Oggi Hoyoverse ha svelato i contenuti in arrivo con la versione 2.6 di Honkai: Star Rail in programma per questo mese, che come da tradizione includono nuove missioni della storia, eventi a tempo limitato e banner con personaggi giocabili inediti. Inoltre, come al solito sono stati pubblicati 3 codici promozionali con 300 Stellar Jade in regalo.

Il lancio del ricco aggiornamento, intitolato "Annals of Pinecany's Mappou Age" è in programma per il 23 ottobre su tutte le piattaforme. Tra le novità troviamo il nuovo personaggio 5 stelle Rappa e e una ricca espansione del Simulated Universe con nuove sfide e ricompense.