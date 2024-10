Su Steam è in offerta il franchise di Tomb Raider, inclusa la Remastered dei primi tre giochi

Per celelebrare il lancio della serie Netflix di Tomb Raider , su Steam tutti i giochi della serie con protagonista Lara Croft sono in offerta, con sconti fino al 90% . Insomma, un'ottima occasione per recupare qualche capitolo passato o l'apprezzata Tomb Raider I-II-III Remastered a prezzi vantaggiosi.

Le altre promozioni attive

In offerta troviamo anche la trilogia più recente di Lara Croft a prezzi stracciati, con il Tomb Raider del 2013 al prezzo di 2,24 euro (sconto dell'85%), Rise of the Tomb Raider a 4,49 euro (sconto dell'85% e Shadow of the Tomb Raider a 9,02 euro (sconto del 90%).

Lara nella raccolta Tomb Raider I-III Remastered

Se non vi basta anche il DLC di Lara Croft di Dead By Daylight è in offerta a 3,99 euro con il 20% di sconto, mentre come già segnalato in giornata da ora è possibile prenotare la neo-annunciata raccolta Tomb Raider IV - VI Remastered approfittando di uno sconto del 10%, pagando il tutto 26,09 euro.

Le promozioni sulla serie Tomb Raider di Steam saranno valide fino al 24 ottobre, dunque avete un paio di settimane per valutare se approfittarne o meno. Le trovate sullo store di Valve a questo indirizzo.